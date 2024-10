Gabriel Brazão assume responsabilidade pela derrota do Santos na Série B

Goleiro falhou em lances capitais no revés por 3 a 1 para o Esmeraldino, fora de casa. Peixe segue em segundo lugar na competição

O goleiro Gabriel Brazão assumiu a culpa pela derrota do Santos para o Goiás por 3 a 1 ,na última segunda-feira (7), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador do Peixe falhou em lances cruciais, porém garantiu que “vai dar a volta por cima” nas próximas rodadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Peço desculpas para a nação santista, não foi uma noite agradável. Agora, já penso no Mirassol e em ajudar o grupo contra o Mirassol, sei que sou trabalhador e vou dar a volta por cima. Eu fico chateado, sei que não foi especial, mas estamos juntos nessa do começo ao fim. Vamos conseguir o acesso. Agora, é trabalhar para um jogo mais importante no sábado”, declarou.