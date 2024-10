Fluminense pode quebrar recorde negativo neste século

Dessa forma, caminha para uma das menores marcas desde 2001. A pior é de 2018, quando marcou apenas 76 gols, segundo levantamento do “ge”. Com dez jogos restantes na temporada, será que a equipe de Mano Menezes conseguirá ultrapassar este número, evitando, assim, o recorde negativo?

Para tal, precisará anotar, ao menos, 15 gols nos jogos que lhe restam. Assim, a média deverá ser de 1,5 gol por jogo para chegar aos 77 e superar 2018. Mas, para isso, os atacantes precisam ajudar.

Não é segredo que Germán Cano vive má fase. O experiente centroavante marcou apenas cinco gols em 34 jogos e vive sua maior seca desde que chegou ao Brasil. Assim, Kauã Elias, de apenas 18 anos, precisou assumir papel de fazedor de gol, apesar da pouca experiência. Por determinado período da temporada, a fórmula deu certo.

Afinal, ele marcou cinco gols em seis jogos, dando o ’empurrão’ que o Flu precisava para começar a deixar as posições inferiores do Brasileirão. A boa fase, porém, já não se repete, marcando apenas uma vez nos últimos 12 jogos. John Kennedy, após marcar o gol mais importante da História do clube (o do título da Libertadores de 2023), só anotou três bolas na rede em 34 partidas.