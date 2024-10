Fifa pune zagueiro italiano por chamar atacante sul-coreano de ‘Jackie Chan’

A Fifa comunicou que puniu o zagueiro Curto, que pertence ao Como (ITA) e, atualmente, está emprestado ao Cesena, da Segunda Divisão da Itália. A entidade aplicou uma suspensão de dez partidas ao atleta. Com isso, justificou que o atleta foi responsável por manifestação xenofóbica contra o atacante sul-coreano, Hwang Hee-chan, do Wolverhampton , que integra a Premier League.

“O jogador terá que realizar serviço comunitário e passar por um programa de treinamento e reeducação em uma entidade aprovada pela Fifa”, acrescentou o porta-voz da entidade.

Clubes se manifestam após punição da Fifa

Após a confirmação da sentença, o Como não se manifestou. Porém, antes disso, relatou que Curto chamou Hwang desta forma em tom de descontração. Especialmente depois de escutar os próprios companheiros do atacante do Wolverhampton o chamarem de “Channy”, o apelido do sul-coreano no grupo.