Ex-narrador da Globo entra na mira de outra grande emissora

O narrador Milton Leite, ex-Globo, pode estar próximo de retornar à televisão. Isso porque ele é uma das indicações feitas ao SBT com a iminente saída de Cléber Machado. Artistas e executivos entregaram sugestões de nome a Daniela Beyruti, vice-presidente do Sistema Brasileiro de Televisão, para substituição ao titular do cargo.

Milton Leite, que era um dos principais narradores do SporTV, que pertence ao grupo Globo, deixou a emissora em agosto depois de 19 anos de vínculo. Até porque, ele optou por não renovar o seu contrato. O profissional alegava que a decisão foi para dar prioridade a sua família. Mesmo assim, fez questão de frisar que não se aposentou.