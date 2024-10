Em dia de modelo, Borré, do Internacional, tem cobrança por gols no Gre-Nal

O colombiano Rafael Borré vive um grande momento no Internacional e, com isso, resolveu se arriscar na vida de modelo. Ele recebeu um convite para a campanha de lançamento de uma grife colombiana com apelo gaúcho e realizou parte do trabalho no Centro Histórico de Porto Alegre.

Durante a ação, o atacante ouviu diversos pedidos de torcedores para marcar gols no próximo Gre-Nal, que será disputado no dia 19 deste mês. Borré caminhou pela Rua dos Andradas, nas cercanias da Casa de Cultura Mário Quintana e no Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico da capital, entre outros locais. As gravações aconteceram nos dias 17 de setembro, um dia após ele marcar na vitória por 3 a 0 sobre o Cuiabá, e 18 de setembro.

