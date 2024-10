Dudu, do Palmeiras, ‘abandona’ Adidas e volta a usar Nike

O atacante Dudu entrou em campo utilizando uma chuteira preta, sem marca aparente, nos últimos jogos do Palmeiras. Com isso, deixou claro o rompimento com a Adidas. O jogador havia assinado contrato com a marca em março do ano passado.

Segundo o site Nosso Palestra, o contrato foi interrompido antecipadamente, apesar da boa relação entre as partes. O motivo principal é que o atacante não se adaptou às chuteiras da empresa alemã, apesar de ter ido à sede da companhia em fevereiro deste ano para visitar as instalações e fazer a forma de seu novo modelo de calçado.

Dudu entrou em campo pela última vez com a marca à mostra no dia 27 de julho, em jogo contra o Vitória, pela Copa do Brasil. Após isso, passou a usar uma chuteira preta sem marca aparente. Contudo, no último final de semana, o atleta escolheu a chuteira de sua antiga patrocinadora no empate com o RB Bragantino, a Nike.