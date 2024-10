Dorival tem grupo completo em segundo treino da Seleção

Atividade no CT do Palmeiras contou com a participação de três jogadores do time sub-20 do Verdão

O técnico Dorival Júnior comandou, na tarde desta terça-feira (8), o segundo treinamento da Seleção Brasileira nesta Data-Fifa. Visando as partidas contra Chile e Peru, o treinador contou, pela primeira vez, com o grupo completo. As atividades no centro de treinamento do Palmeiras, aliás, contaram com as participações de três atletas do time sub-20 do Verdão: Robson, Allan Elias e Riquelme Felipe.

Beraldo, Marquinhos, Raphinha e Abner, que não participaram do treino na segunda, ficaram à disposição do treinador.