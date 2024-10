Dorival faz mudanças táticas e testa Igor Jesus como ‘9’ da Seleção

Técnico faz alterações no Brasil para o duelo contra o Chile, nesta quinta-feira, em Santiago, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Para tentar reabilitação, o técnico Dorival Júnior já prepara mudanças na Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Diante do Chile, o treinador colocará caras novas no time, além de um novo esquema tático.

A seleção terá Lucas Paquetá como volante e Igor Jesus, do Botafogo, foi testado como titular logo na sua primeira convocação, como informou o “ge”. O treinador, aliás, precisa de uma vitória para avançar na tabela de classificação.

O trio de meias-atacantes deve ser formado por Savinho, Raphinha e Rodrygo. André jogaria à frente da defesa. Dorival esboçou uma equipe nesta terça, mas deve fazer pelo menos uma mudança até a bola rolar.