Dilema envolvendo Corinthians e Memphis Depay repercute na Europa

Grande parte do salário do holandês é pago pela patrocinadora do clube, que não se encontra na lista do Governo Federal para operar no Brasil

Na última segunda-feira (7), o Corinthians virou pauta nos jornais da Europa, pela situação que envolve o clube, sua patrocinadora, Esportes da Sorte, e Memphis Depay. Isso porque a empresa não está na lista do Governo Federal de bets autorizadas a operar no Brasil, porém a companhia é responsável por grande parte do salário milionário do jogador holandês.

A casa de apostas tem até a próxima quinta-feira (10) para regularizar sua situação com o Governo. Caso não consiga, não poderá seguir como parceira do clube paulista. Com isso, jornais da Europa não descartaram uma possível saída do jogador do Timão e repercutiram a situação.

Corinthians e Memphis nos portais europeus

O jornal espanhol Mundo Deportivo falou sobre a possibilidade de rescisão de contrato.