Defensor rouba a cena em apresentação da seleção da França

Os jogadores convocados para a seleção da França se apresentaram no centro de treinamento Clairefontaine, nos arredores de Paris, na última segunda-feira (7). Assim, entre eles, o defensor Konaté, do Liverpool, roubou a cena por vestir um look inusitado. O zagueiro deixou o carro com um tecido que cobria o seu rosto, que lembrava um capacete de esgrima.

A escolha da roupa Konaté causou surpresa até em seus companheiros de seleção da França. Os “Le Bleus” (os azuis na tradução para o português) vão ter dois compromissos pela fase de grupos da Liga das Nações. Primeiramente, enfrentam Israel, na Bozsik Arena, em Budapeste, na Hungria, na próxima quinta-feira (10). Posteriormente, terá a Bélgica pela frente, no King Baudouin, casa do adversário, no dia 14 de outubro.