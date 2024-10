Com apenas uma partida, Longo ainda tenta se firmar no São Paulo

Reforço chegou na janela de transferência do meio do ano, mas ainda não teve muitas oportunidades no Tricolor Paulista

Um dos reforços na janela de transferência do meio do ano, o volante Longo ainda não conseguiu engrenar com a camisa do São Paulo. O argentino chegou há um mês no Tricolor Paulista, mas disputou apenas uma partida e ainda busca uma sequência no Morumbis.

Longo foi titular na vitória de 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, quando Zubeldía utilizou um time misto. Contudo, as quedas nas copas fizeram com que a aparição do volante diminuísse. Muito por conta que o treinador usava atletas menos utilizados no Brasileirão, pensando na Copa do Brasil e na Libertadores. Contudo, as eliminação nas competições fizeram com que o treinador utilizasse força máxima no Brasileirão.