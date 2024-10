Botafogo-SP x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Botafogo-SP

Abrindo a zona de rebaixamento com 32 pontos, o Botafogo precisa vencer e torcer por tropeços de Paysandu, CRB e Chapecoense, que também brigam contra o descenso. No ataque, Victor Andrade é a principal esperança de gols.

Como chega o Guarani

Ainda há chances? Tudo é possível no futebol, mas o Bugre precisa de um verdadeiro milagre. Com 25 pontos e na lanterna da competição, o time está oito pontos atrás do primeiro fora do Z4.

BOTAFOGO-SP X GUARANI

Série B – 2024 – 23ª rodada / Série B

Data e horário: 09/10/2024, às 20h(de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz – Ribeirão Preto/SP

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Ericson, Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Thassio (Wallison), Sabit Abdulai, Gustavo Bochecha e Jean Victor; Felipinho (Negueba), Alexandre Jesus e Victor Andrade. Técnico: Mário Zanardi

GUARANI: Pegorari; Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa; Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias;João Victor, Marlon Maranhão e Caio Dantas. Técnico: Allan Aal.

Árbitro: João Victor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Leandra Aires Cossette (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)