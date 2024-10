Atlético x Sport, pelo Brasileiro de Aspirantes: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Sport entram em campo na tarde desta quarta-feira (9), em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Brasileiro Sub-23. O jogo, válido pelo Grupo A do campeonato de aspirantes, será às 16h (de Brasília), no Sesc Venda Nova. Sexto colocado, o Galo tem apenas um ponto contra dois do Leão, em quarto na tabela.

Onde assistir

O jogo entre mineiros e pernambucanos terá transmissão no Youtube da GaloTV.

Como chega o Atlético

O Galo mineiro chega para este confronto após empate por 1 a 1 com o Vitória, em Belo Horizonte. O jogo contra o Vasco, pela segunda rodada do torneio, foi adiado.