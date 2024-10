Atlético x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Com desfalques, Grêmio e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h30, em partida atrasada da sexta rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Tricolor vem de vitória, na última rodada. Na 11ª posição, o clube tem 35 pontos e está a seis da zona de rebaixamento. Já o Galo empatou com o vitória na última rodada. Com 37 pontos, o time mineiro é o 10º colocado.

Onde assistir

A partida entre Atlético e Grêmio, aliás, terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Atlético

O Galo sofre para apresentar um bom desempenho no Brasileirão e vem de um péssimo resultado no campeonato. Jogando em casa, o Atlético chegou a abrir dois gols de vantagem, mas sofreu o empate do Vitória e contou com a sorte para evitar a virada.