Arrascaeta, do Flamengo, cita lesões e enaltece terapia: ‘Aliada essencial’

“A terapia tem sido uma aliada essencial na minha vida, tanto dentro quanto fora de campo. No esporte, enfrentamos uma pressão constante, e contar com esse apoio tem me proporcionado benefícios incríveis. Para que o jogo aconteça, precisamos estar bem não apenas fisicamente, mas também mentalmente. E essa mensagem é válida para todos nós, atletas ou não. A vida traz suas próprias pressões e desafios, e compartilhar nossos sentimentos pode fazer toda a diferença, não apenas para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos valorizar essa conexão e cuidar da nossa saúde mental”, disse.

“Acredito que, desde que comecei a fazer terapia, praticamente parece que comecei a viver de novo, ou a viver mais plenamente. A minha personalidade, a minha forma de ver as coisas, o despertar de cada dia, de poder compartilhar momentos com minha esposa, com minha cachorrinha. Esses momentos são simples, mas são especiais” disse.

Arrascaeta e lesões

Além disso, o meia uruguaio ainda falou na sequência do vídeo sobre como o tratamento mudou seu pensamento quando o assunto é lesão, algo muito comum na vida de um jogador.

“No âmbito do futebol também. Como falei, no momento das lesões, você saber que se você der tudo o que tem que dar, as lesões vão fazer parte do nosso dia a dia, podem acontecer no treino ou no jogo. É importante saber que está fazendo o que tem que ser feito. Então, o que vier, você já está preparado para enfrentar isso”, contou.