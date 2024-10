Após boa atuação contra o Fortaleza, Aravena deve seguir como titular do Grêmio

O técnico Renato Gaúcho deve manter o atacante Aravena entre os titulares para o confronto atrasado com o Atlético. Especialmente após o gol do chileno na vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, na Arena. A intenção do comandante é dar mais confiança para o atleta e permitir seu desenvolvimento no Imortal.

Especialmente após início discreto de Aravena no Tricolor Gaúcho. Este confronto com o Leão do Pici foi a segunda ocasião consecutiva que o atacante foi titular. Ele ganhou a chance depois da comissão técnica optar por preservar Soteldo no empate com o Botafogo. Inclusive, a convocação do companheiro para a seleção da Venezuela auxiliou para esta sequência entre os 11 iniciais.

O chileno agradou não apenas com sua contribuição ofensiva pelo lado esquerdo de ataque, como também na parte defensiva. Até porque Aravena demonstrou conseguir dar melhor proteção ao lateral-esquerdo em comparação a Soteldo. Assim, o gol sobre o Fortaleza foi mais um indício de aproveitamento das chances que vem recebendo. A propósito, o tento foi o primeiro com a camisa do Grêmio.