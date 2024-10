‘As pessoas que estão envolvidas não têm minha credibilidade’, diz Zico sobre estádio do Flamengo

Zico, o maior jogador da história do Flamengo, mostrou preocupação acerca da construção do estádio do Flamengo, no terreno do Gasômetro. Em entrevista ao site “Metrópoles”, o Galinho, sem citar nomes, afirmou que não confia nas pessoas que estão envolvidas no processo.

“Estou com dois pés atrás nisso. Nem com um só, estou com dois. Ano de eleição… Tem muita gente que fala muita coisa. Vamos deixar concretizar alguma coisa. Alguém verdadeiro em quem a gente possa acreditar. As pessoas que estão envolvidas não têm minha credibilidade”, disse o ex-jogador.