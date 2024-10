Zagueiro do Inter passa por cirurgia no joelho: ‘Voltarei mais forte’

O Internacional informou a situação do zagueiro Gabriel Mercado. O defensor realizou cirurugia nesta segunda-feira (07) para reparar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Assim, o clube acompanhará a recuperação do atleta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no dia 22 de setembro, Mercado se lesionou, deixou a partida de maca e preocupou seus companheiros. O jogador já iniciou seu processo de recuperação, porém não atuará pelo Internacional em 2024.