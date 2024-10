Vasco prepara volta de Jair para jogo contra o São Paulo

Oito meses depois da grave lesão no joelho, o volante Jair se prepara para voltar a jogar na próxima semana. O Vasco trabalha com a possibilidade de dar ao jogador alguns minutos em campo no jogo contra o São Paulo, no dia 16 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro.

Contratado para ser uma das estrelas do elenco no ano passado, Jair foi peça importante na equipe de Ramón Diaz, que lutou contra o rebaixamento até a última rodada. Mais tarde, o técnico Rafael Paiva assumiu a equipe Cruz-Maltina.