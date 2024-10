Uruguai ‘brasileiro’ tem sete jogadores que atuam na Série A

No total, foram sete jogadores que atuam no Brasil, sendo três do Flamengo – Arrascaeta, De la Cruz e Varela. Além deles, Puma Rodríguez, do Vasco, Lucho Rodríguez, do Bahia, Sérgio Rochet, do Internacional, e Facundo Bernal, do Fluminense.

O técnico Marcelo Bielsa divulgou, nesta segunda-feira (7/10), a lista de convocados para os dois próximos compromissos do Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Assim, cinco clubes brasileiros sofreram consequências por esta convocação.

Presente nas últimas convocações de Bielsa, o atacante Canobbio, do Athletico-PR, ficou de fora da lista, muito pela atuação do clube, que vem de queda livre no Brasileirão e cada vez mais próximo da zona de rebaixamento.

A principal novidade da lista é o atacante Darwin Núnez, do Liverpool (ING). O jogador estava suspenso de jogos da seleção desde o envolvimento em uma briga com torcedores na Copa América. No entanto, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) liberou Núnez para atuar até o julgamento do caso.

O Uruguai, aliás, é o terceiro colocado das Eliminatórias, com 15 pontos, apenas atrás de Argentina (18) e Colômbia (16). O próximo desafio é diante do Peru, na sexta-feira, às 22h30, pelo horário de Brasília, no estádio Nacional de Lima, pela nona rodada.