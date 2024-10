Troca de unfollow expõe crise em famoso ‘bonde das esposas’ de jogadores do Flamengo

A ‘crise na Gávea’ deu uma amenizada após a chegada de Filipe Luís, mas o conflito no ‘bonde das esposas’ ainda está a todo vapor. Há boatos de rachadura no popular grupo das mulheres de jogadores do Flamengo desde a mudança de Marília Nery para Salvador, mas a polêmica, desta vez, envolve uma dupla de pouco tempo de casa: Ingrid Cantarini e Jordana Holleben.

As duas se aproximaram bastante desde a chegada dos maridos, Luiz Araújo e Allan, ao Flamengo e agiam como suporte uma da outra na nova rotina. Ingrid, esposa do atacante, e Jordana, casada com o volante, praticavam beach tennis juntas e apareciam com frequência nas redes sociais uma da outra – antes da troca de unfollow no Instagram.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Não se sabe ao certo por qual razão as duas romperam, mas uma fonte garantiu ao ‘Extra’ que elas “não são unidas como antes”. Em contrapartida, o desentendimento das duas acabou expondo um racha que existe no ‘bonde das esposas’ desde a saída de Marília Nery, mulher de Everton Ribeiro, que atuava como uma espécie de líder do grupo.