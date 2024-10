Série C: CBF define datas e horários da final entre Volta Redonda e Athletic

Equipes já estão confirmadas na Série B do Brasileirão de 2025, mas agora disputam o título da terceira divisão da competição nacional

Nesta segunda-feira (7), a CBF divulgou a tabela detalhada da final da Série C, que será disputada entre Volta Redonda e Athletic. O documento conta com as datas, os horários e os locais das duas partidas.

O jogo de ida acontecerá em 12 de outubro (sábado), às 17h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Já a partida da volta está marcada para o dia 19, no mesmo horário, mas na Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG).