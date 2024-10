Seleção Brasileira realiza primeiro treino no CT do Palmeiras

Contudo, o treinador não teve todos os jogadores convocados à sua disposição. Afinal, apenas 19 dos 23 atletas estiveram presente no CT do Palmeiras. Os zagueiros Marquinhos e Beraldo, o lateral-esquerdo Abner e o atacante Raphinha ainda não se apresentaram.

A Seleção vai utilizar o centro de treinamento do Palmeiras até quarta-feira, quando embarca para Santiago. Em resumo, o Brasil ocupa o quinto lugar, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina e apenas um ponto à frente da Bolívia, primeira fora da zona de classificação para a Copa do Mundo.

