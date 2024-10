SBT se manifesta sobre saída de Cléber Machado para concorrente

Rumores envolvendo a transferência de Cléber Machado para Record criaram um mal-estar com o SBT no bastidores. Isso porque a emissora da família Abravanel tem se incomodado não só com o assédio da concorrente, mas também com as recentes notícias que deram a saída do narrador como certa. Vale destacar que o próprio locutor confirmou o contato do canal do Bispo Macedo para tê-lo nas transmissões do Campeonato Brasileiro e Paulistão 2025.

Tudo começou quando a Record escolheu Cléber Machado para ser a voz das transmissões do Paulistão e do Campeonato Brasileiro em 2025. A emissora fez contato com o narrador, que logo comunicou o SBT sobre as conversas com a concorrente. Dias depois, o portal ‘Léo Dias’ confirmou a transferência do comunicador e trouxe ainda mais mal-estar nos bastidores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Cléber Machado tem contrato com a emissora até 2026 e não recebemos notificação oficial sobre a possível quebra contratual”, diz um trecho da nota divulgada pelo SBT.