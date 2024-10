Santos perde para Goiás com falhas de goleiro e deixa liderança da Série B escapar

Com falhas do goleiro Brazão, Peixe perde para o Esmeraldino por 3 a 1, na Serrinha, e ainda vê queda invencibilidade na competição

O Santos perdeu a invencibilidade que tinha desde 17 agosto e deixa de retomar a liderança da Série B do Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Peixe perdeu para o Goiás por 3 a 1, na Serrinha, pela 30ª rodada da competição. Rildo, duas vezes, e Welliton marcaram para o Esmeraldino, enquanto Giuliano fez o único para o time paulista. O time de Fábio Carille, aliás, teve dificuldades para se infiltrar na defesa adversária e ainda contou com falhas do goleiro Brazão nos três gols.

Com o resultado, o Santos deixa de assumir a liderança e peramence na segunda posição, com 53 pontos. Do outro lado, o Goiás voltou a vencer, se afasta da zona de rebaixamento e está na 11ª colocação, com 41 pontos. Agora, os times voltam a campo no fim de semana pela 31ª rodada da Série B. O Esmeraldino enfrenta o Vila Nova no domingo (13/10), às 18h30, na também na Serrinha. No mesmo horário, só que no sábado, o Peixe encara o Mirassol, na Vila Belmiro.

Peixe com dificuldades e falhas de Brazão

O início de Goiás e Santos foi de muita intensidade e busca por espaços, mas foi o Esmeraldino que se saiu melhor. Logo aos nove minutos, Rildo aproveitou bola rebatida errada de Brazão e abriu o placar. Quatro minutos depois, o camisa 80 aproveitou a apatia do adversário e arriscou um belo chute para ampliar a diferença. Do outro lado, o Santos só trocava passes no campo de defesa, porém teve grande dificuldade de avançar. Somente no fim que o Peixe ligou o senso de urgência e começou criar oportunidades. Em um dos ataques, JP Chermont cabeceou e Sander bloqueou com braço. Após análise do VAR, árbitro marcou pênalti. Na marca da cal, Giuliano diminiu a vantagem goiana, e o Peixe foi para o vestiário com prejuízo menor.