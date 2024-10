Saiba como será a programação do Botafogo durante a Data-Fifa

Depois de vencer o Paranaense por 1 a 0, no último sábado (5), na Ligga Arena, e se solidificar na liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo retoma sua rotina de trabalhos com Data-Fifa pela frente. O clube, então, montou um planejamento para os próximos dias sem jogos e de semana cheia. Sob o comando do técnico Artur Jorge, o elenco do Mais Tradicional retorna às atividades nesta segunda-feira (7), no Espaço Lonier.

Assim, o Botafogo continuará treinando na terça-feira (8). No entanto, em seguida, grupo alvinegro terá folga de quarta a sábado. O plantel volta ao batente no domingo (13), segundo o site “ge”. A equipe só regressará aos gramados na sexta seguinte (18), contra o Criciúma, no Maracanã, pela rodada 30 do Brasileirão.

O goleiro Gatito (Paraguai), o zagueiro Bastos (Angola) o lateral-esquerdo Telles (Brasil), o meia Almada (Argentina), o atacante Luiz Henrique (Brasil), o atacante Savarino (Venezuela), o centroavante Jesus (Brasil) e atacante Yarlen (Brasil sub-20) são ausências que servem suas respectivas seleções. Artur Jorge puxou alguns meninos da base para substituí-los, na “Sele-Fogo” durante esta pausa no Brasileiro.