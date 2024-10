Renato esboça time do Grêmio para duelo contra o Atlético

Com retornos, Tricolor encara o Galo, nesta quarta-feira, em partida atrasada da sexta rodada do Campeonato Brasileiro

O Grêmio se prepara para encarar o Atlético-MG na quarta-feira, em jogo atrasado da 6ª rodada do Brasileirão, em Belo Horizonte. No treino desta segunda-feira, o técnico Renato Portaluppi já esboçou o time titular, mas tem dúvidas no setor defensivo.

Além de Renato voltar à beira do gramado após punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Rodrigo Ely e Jemerson estão reintegrados ao elenco. Eles, aliás, devem ficar à disposição para o duelo. O atacante Pavon e o lateral-esquerdo Mayk também devem voltar.