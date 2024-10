Mendoza marca primeiro gol pelo León em empate contra América do México

O atacante colombiano Steven Mendoza, ex-Corinthians, Santos, Ceará e Bahia, marcou seu primeiro gol com a camisa do León no duelo contra o América do México, válido pelo Campeonato Mexicano. Mendoza, que chegou recentemente ao clube, celebrou o feito e ressaltou a importância de contribuir com a equipe.

“Estou muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol pelo León. Vinha trabalhando muito e buscando poder marcar, e hoje foi possível. Infelizmente, não foi o resultado que buscávamos, que era uma vitória dentro de casa, mas estou bem animado por poder fazer o nosso gol. Espero seguir marcando e ajudando o León no decorrer da temporada”, disse Mendoza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde que chegou ao León, Mendoza disputou seis partidas, sendo titular em cinco delas, e mantém uma média de 2,5 chutes por jogo, mostrando seu poder ofensivo. Com passagens marcantes pelo futebol brasileiro, o atacante tem se mostrado uma peça importante no elenco do time mexicano.