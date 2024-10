Inter tenta aproveitar parada na data Fifa para ter time quase ideal no clássico

O Inter ganhou a oportunidade de recuperar peças importantes com a paralisação do Campeonato Brasileiro para a data Fifa. Voltar a ter disponível jogadores entregues ao departamento médico é o principal objetivo do Colorado, neste período de 13 dias sem compromissos. Especialmente porque o seu próximo confronto é o clássico com o Grêmio, seu arquirrival. A intenção é poder usar quase o time ideal

Caso o GreNal ocorresse nesta semana, o técnico Roger Machado teria pelo menos três indefinições. Tratam-se do zagueiro Agustin Rogel, o volante Fernando e o atacante Borré. No atual cenário, todos eles se encontram na condição de titular. No caso do primeiro graças à lesão grave no joelho esquerdo do argentino Mercado, que o tirou do restante da temporada. Aliás, o trio foi desfalque no empate com o Corinthians, na Neo Química Arena. Além do meio-campista Bruno Tabata, que teve uma virose, mas não é motivo de preocupação.

Peças que podem retornar ao time titular do Inter

A propósito, os gringos Rogel e Borré sofreram contusões musculares na coxa esquerda. Por esse motivo, eles são ausência na equipe desde o empate com o Bragantino, há dois jogos. Mesmo ainda em fase de recuperação, a expectativa é a de que os dois voltem a ser opções no clássico com o Grêmio. O contexto em que Fernando se encontra é parecido. Ele já seria uma baixa no confronto com o Timão por cumprir suspensão automática.