Iniesta confirma aposentadoria do futebol

Histórico meio-campista do Barcelona e da seleção espanhola anuncia despedida do futebol, um dia antes da especulação

Dia triste para o futebol! O meio-campista Iniesta confirmou sua aposentadoria do futebol, nesta segunda-feira (07/10). O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado em sua conta no Instagram. Assim, a divulgação ocorreu um dia antes do que se especulava, inclusive pelo veículo de imprensa espanhol “Relevo”.

O agora ex-jogador fez uma publicação em sua rede social em que utilizava a camisa do Barcelona e com o histórico número oito. Porém, na horizontal, representando o que seria o infinito. A confirmação veio nesta segunda-feira. O autor do gol que deu o único título mundial da Espanha, em 2010, estava livre no mercado desde julho. Anteriormente, o jogador de 40 anos atuava pelo Emirates Club, dos Emirados Árabes. Ele já estava na Ásia. Por lá, antes de sua incursão pelo Oriente Médio, defendeu o Vissel Kobe, do Japão.