GOIÁS X SANTOS, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

O Santos visita o Goiás, nesta segunda-feira (7), às 21h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia. Sendo assim, neste jogo da Série B, o Esmeraldino ainda sonha com uma arrancada na reta final para ainda ter chances de acesso. No momento, o Peixe soma 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino, que tropeçou para o Amazonas. A equipe do Centro-Oeste tem 38 pontos (12ª colocação), a nove do Sport, atual quarto colocado. Esta partida terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua Jornada Esportiva a partir das 19h30 (de Brasília) sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora