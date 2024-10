Giuliano fala sobre aposentadoria no Santos: ‘Estou nesse processo’

O jogador confirma que está próximo de encerrar a carreira, mas ainda quer conquistar o acesso e jogar a Série A com o Peixe

Um dos artilheiros do Santos na Série B, Giuliano está fazendo uma boa temporada pelo Peixe, que luta pelo título nacional e acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Aos 34 anos, o jogador está próximo de se aposentar e falou sobre esse processo para a reportagem do ge.

“Não quero determinar uma data para parar, mas posso afirmar que já estou nessa transição desde os 31 anos de idade. Nada tira meu foco, desfruto do jogo e do dia a dia, mas estou nesse processo. Sei que é algo que está próximo”, disse.

Apesar de enxergar a aposentadoria cada vez mais próxima, Giuliano afirmou que seu projeto é subir com o Santos e jogar a Série A com a equipe antes da despedida. O meia ainda revelou que terminar a carreira em 2025 é uma possibilidade.