Fluminense terá mudanças ao voltar da Data Fifa

Apesar de ainda estar longe, já dá para saber que o Fluminense terá mudanças no próximo compromisso na temporada. Afinal, dois jogadores do Tricolor estão suspensos e, por isso, serão desfalque contra o Flamengo, no jogo pela 30ª rodada do Brasileirão, no dia 17 – data que marca, então, o retorno do futebol brasileiro após a Data Fifa.

Os atletas em questão são Marcelo e Keno, que levaram o terceiro cartão amarelo durante a vitória contra o Cruzeiro, na última quinta-feira (3), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eles devem dar lugar a Diogo Barbosa (que volta de suspensão) e Serna, respectivamente.

