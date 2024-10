Ex-Manchester United anuncia a criação de rede social para jogadores se promoverem no mercado

Patrice Evra, ex-lateral-esquerdo de Manchester United e Juventus, promete realizar uma revolução no futebol. Isso porque através de um vídeo em seu Instagram, ele prometeu a criação de um aplicativo para ajudar os jogadores de futebol. Uma rede social chamada “Player” vai permitir que os atletas tentem se promover no mercado. Assim, o “LinkedIn do futebol” aparece como uma chance de os jogadores de futebol assinarem contratos, principalmente com a postagem de vídeos e estatísticas. Assim, eles tentam chamar a atenção de representantes, olheiros e clubes. O público-alvo tem como destaque atletas em evolução.

Relação do ex-jogador com o projeto

O aplicativo é uma parceria do ex-Manchester United com o empreendedor de tecnologia, Tommy Fish. A entrada de Evra no projeto teve o objetivo de popularizá-lo com rapidez. O “Player” ainda está em uma fase de testes, porém, mesmo na versão Beta, já fechou um acordo com o West Ham, da Premier League. A propósito, já garantiu com que alguns atletas conseguissem contratos depois de partidas de exibição.