Ex-Flamengo se destaca como um dos principais assistentes brasileiros sub-23 em 2024

O atacante Guilherme Bala, do Shabab Al-Ahli, tem se destacado por suas assistências na temporada de 2024, consolidando-se como um dos principais nomes da UAE Pro League. Com 11 passes para gol, Guilherme, ex-Flamengo, é o segundo jogador sub-23 brasileiro com mais assistências no ano, de acordo com os números do site “Sofascore”.

Na última partida de sua equipe, no domingo, contra o Baniyas, Guilherme contribuiu com mais uma assistência na vitória por 5 a 1. Em 10 jogos nesta temporada, o atacante soma cinco participações diretas em gols, sendo um gol e quatro assistências. Ele lidera a estatística de assistências na equipe ao lado de Cartabia. Na temporada passada, Guilherme Bala já havia se destacado como o maior assistente do time na UAE Pro League, com 9 passes decisivos.