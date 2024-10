Como da Itália promete cerveja para torcedores do Napoli: veja o motivo

Diretoria do recém-promovido à elite do futebol nacional encontrou um jeito diferente de agradecer a recepção do clube de Napolés Crédito: Jogada 10

O Como, recém-promovido à elite do futebol nacional, parece querer se entrosar de vez entre os principais times da Itália. Apesar de ter sido derrotado pelo Napoli em duelo na última sexta-feira (4), a direção do clube aparentou satisfação com a recepção adversária. Aliás, nesta segunda-feira, o Como anunciou em suas redes sociais que cada torcedor do Napoli que for ao estádio Giuseppe Sinigaglia na partida entre as duas equipes pela 26ª rodada, em fevereiro de 2025, receberá um copo de cerveja grátis. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja também: Ten Hag, do United, vira alvo de zoação de pizzaria após início ruim de temporada