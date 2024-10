City declara vitória em disputa judicial contra Premier League

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira (6) que venceu uma importante disputa judicial contra a Premier League relacionada aos acordos de patrocínio. No entanto, esse caso não está diretamente ligado ao “Julgamento do Século”, em que o clube enfrenta 115 acusações de infrações financeiras.

“O tribunal determinou que as regras eram estruturalmente injustas e que a Premier League também foi injusta na forma como as aplicou ao clube. Além disso, as regras eram discriminatórias, pois excluíam deliberadamente os empréstimos de acionistas”, diz o comunicado oficial do City.

“O tribunal concluiu que a Premier League tomou essas decisões seguindo procedimentos injustos”, completou.