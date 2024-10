Botafogo supera Real Madrid como clube com mais jogadores na Seleção

Após lesões de Éder Militão e Vini Jr, Glorioso é o único time com três atletas convocados por Dorival Jr para as Eliminatórias

Nenhum clube tem mais jogadores convocados por Dorival Jr. para as Eliminatórias que o Botafogo. Após Alex Telles ser chamado no lugar de Guilherme Arana e Vini Jr. e Éder Militão serem cortados por lesão, o Glorioso superou o Real Madrid e se tornou o único time com três atletas na Seleção Brasileira.

O Real Madrid segue com Endrick e Rodrygo entre os convocados pelo treinador. Antes, o clube merengue, com quatro nomes, era o protagonista entre as equipes na lista da Seleção Brasileira.

Ao todo, foram cinco baixas entre a convocação inicial e a Data Fifa. O Brasil perdeu Bremer (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), Alisson (Liverpool) e Vini Jr. (Real Madrid). Em seus lugares, entraram Beraldo (PSG), Alex Telles (Botafogo), Weverton (Palmeiras) e Andreas Pereira (Fulham).