Barbieri transforma Juarez FC com vitórias históricas no México

Com três vitórias nos últimos cinco jogos, técnico brasileiro lidera reestruturação do clube e busca vaga na classificação da Liga MX

Há oito meses no comando do Juarez FC, Maurício Barbieri volta a dar esperanças de dias melhores aos torcedores e à população de Ciudad de Juarez. Mais conhecida pelos filmes e séries sobre os narcotraficantes, a cidade vê nos resultados inéditos e nas quebras de tabus que o técnico brasileiro conquistou com o time um motivo para sorrir e comemorar.

Com três vitórias nos últimos cinco jogos, o Juarez saiu do último lugar para o 13º, ficando assim a quatro pontos da zona de classificação da Liga MX. As duas últimas vitórias longe de seus domínios, contra Puebla e Santos Laguna, foram inéditas para o clube. Isto porque o clube nunca venceu esses adversários fora de casa. Contra o Santos Laguna, no último domingo (06), foi ainda mais especial por se tratar de um clássico.

Além disso, o crescimento do time vem acontecendo com as chegadas de alguns reforços, como, por exemplo, Guilherme Castilho, ex-Ceará, e Oscar Estupinan, ex-Bahia, pedidos do técnico Maurício Barbieri. Ao mesmo tempo, o time passou por uma grande reestruturação. Agora, com elenco mais encorpado e reforçado, os resultados têm melhorado.