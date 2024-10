Atlético negocia primeiro reforço para 2025

O Atlético já busca seu primeiro reforço para a próxima temporada. E não se trata de um jogador, mas sim de um nome que pode impactar significativamente o futebol. O clube está em negociação com o ex-diretor de futebol Rodrigo Caetano.

O jornalista Heverton Guimarães foi o primeiro a trazer a notícia. A intenção da diretoria atleticana é contratar Caetano como CEO do futebol na próxima temporada.

Atualmente, as conversas estão em andamento, mas a expectativa é que um desfecho ocorra apenas após os quatro jogos restantes da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O último jogo será contra o Uruguai, no final de novembro, em Salvador.