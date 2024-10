Até Abel Ferreira reclama: Palmeiras é o time com mais finalizações erradas no Brasileirão

Aliás, o Palmeiras é o time com mais finalizações erradas no Brasileirão. Com 302 arremates fora do alvo, o Palestra supera Atlético-GO (253), Athletico-PR (252), Corinthians (246) e Criciúma (245), que completam o top cinco nesse quesito. A informação vem do Footstats.

No entanto, o Verdão lidera em número de chutes, somando 478 em toda a competição até o momento. Além disso, tem o segundo melhor ataque, apenas atrás do Botafogo. Enquanto o Palmeiras marcou 46 gols, o Botafogo fez 47.

“Enfrentamos uma equipe que fechou os espaços e defendeu de uma maneira diferente do habitual. Jogaram no nosso erro, e as melhores chances foram nossas. Tivemos uma com a cabeça do Flaco, outra com o Mauricio, uma no pé do Rony e outra com o Dudu, que o goleiro defendeu. Faltou eficácia, principalmente nessas quatro chances que criamos. Não fizemos os gols e saímos com um ponto”, disse Abel após o empate contra o Bragantino, no último sábado.

Palmeiras enfrentará o Juventude dia 20

Com 57 pontos, o Palmeiras ocupa a segunda colocação. Na próxima rodada, enfrentará o Juventude no Alfredo Jaconi, em jogo marcado para o dia 20.