Após empate, Vasco vive maior sequência sem vitórias na temporada

Cruz-Maltino não venceu nas últimas seis partidas e tenta reencontrar o rumo para avançar na Copa do Brasil e no Brasileirão

Com o empate por 1 a 1 com o Juventude, em São Januário, no último sábado (5), o Vasco alcançou sua maior sequência negativa nesta temporada. Afinal, os comandados do técnico Rafael Paiva não venceram nas últimas seis partidas de 2024 e tentam reencontrar o rumo para avançar na Copa do Brasil e subir na classificação do Brasileirão.

Diante deste cenário, o Cruz-Maltino acreditava que o retorno à Colina Histórica seria essencial para que o time voltasse a vencer, algo que não aconteceu, diante de quase 18 mil torcedores. Vale lembrar que a equipe não atuava em seu estádio desde o dia 29 de agosto.

“Tivemos um setembro fora de casa. Não jogávamos aqui desde agosto. Isso é muito difícil. Foram jogos pesados fora, contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético-MG. Conseguimos competir com todos, mas não conseguimos os três pontos, que eram fundamentais. Com essa pausa, pelo menos, vamos ter todos 100%. Essa fase final de Copa do Brasil e Brasileiro vai ser difícil para todo mundo. Temos que pontuar para brigar lá em cima”, disse Rafael Paiva.