Alexandre Mattos comenta oscilação do Cruzeiro no Brasileirão: ‘Previsível’

Segundo CEO do clube mineiro, mudanças na diretoria, time e comando técnico contribuíram para situação atual na tabela

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, revelou detalhes sobre a sequência ruim de resultados do time mineiro no Brasileirão. Ele analisa o período atual como algo natural.

O Cruzeiro, aliás, fez uma boa exibição contra o Fluminense no Maracanã, na última quinta-feira (3), mas perdeu por 1 a 0, com gol de Árias. O resultado deixa a equipe comandada por Fernando Diniz em oitavo lugar, somando 43 pontos, três a menos que o Internacional, que ocupa a sexta posição.

