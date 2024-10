‘Casal está brigado, mas ninguém quer separar’, diz Braz sobre renovação de Gabigol

Com o fim do ano se aproximando, os torcedores do Flamengo começam a se questionar sobre o futuro de Gabigol. Afinal, o contrato do atacante com o clube carioca se encerra no dia 31 de dezembro. Recentemente, Marcos Braz, vice-presidente do Rubro-Negro, tratou do tema de uma forma distinta das vezes anteriores, com olhar de otimismo.

“Existem pontos que a gente tem que analisar. Eu tenho certeza que o Gabigol quer ficar, ele ainda não assinou com nenhum time. Se o Flamengo também não comunicou que não o quer, deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta. Entretanto, em determinada situação que precisa fazer os ajustes que forem possíveis em relação a parte financeira”, disse Braz, em entrevista à jornalista Raisa Simplício, no sábado.