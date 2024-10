Yuri Alberto celebra recorde de gols em 2024, mas lamenta tropeço do Corinthians

O Corinthians, com a força da torcida, esteve bem próximo de deixar a zona de rebaixamento na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, porém sofreu um gol no Internacional nos acréscimos. Yuri Alberto deixou o dele no empate por 2 a 2, contudo a equipe paulista encerrou a rodada entre os quatro últimos.

Com o tento, o atacante chegou a 20 gols em 48 jogos no ano de 2024, recorde dele em uma única temporada. Antes disso, havia estufado as redes 19 vezes, em 55 oportunidades, em 2021.

“Fico muito feliz, tenho tido um ano muito difícil, mesmo com gols e tal. Graças a Deus, hoje passei meu recorde, minha melhor temporada em gols com o Inter foi com 19. É só agradecer a Deus por cada oportunidade que ele tem me dado, à torcida que me deu um apoio imenso hoje, que eu precisava muito, ainda mais nesse jogo grande, contra um ex-clube meu. Só tenho a agradecer”, disse.