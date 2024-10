Tottenham tem pane na etapa final e leva a virada do Brighton

Em uma virada sensacional, o Brighton venceu o Tottenham neste domingo (6/10) no jogo que fechou a sétima rodada da Premier League. No Falmer Stadium, os londrinos abriram 2 a 0 no primeiro tempo. No entanto, na volta do intervalo, o Brighton mudou completamente de postura. Dessa forma, conquistou um triunfo impressionante por 3 a 2.

O holandês Rutter foi o grande personagem da partida. Ele substituiu o lesionado João Pedro e, apesar de ter falhado no primeiro gol dos Spurs, teve uma atuação decisiva na etapa final. Fez um gol e deu a assistência para o tento de Welbeck. O outro gol do Brighton foi anotado por Mitoma, que foi o melhor em campo. Pelo Tottenham, os gols foram marcados por Brennan Johnson e Maddison.

Com a vitória, o Brighton chega a 12 pontos, encerrando a sétima rodada em sexto lugar. O Tottenham, com 10 pontos, cai para o nono lugar na tabela.