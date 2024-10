Souza, do Vasco, se desculpa por expulsão ‘relâmpago’

O volante Souza, do Vasco, utilizou as redes sociais, neste domingo (6), para se desculpar pela expulsão do último sábado (5), no empate contra o Juventude. Na ocasião, ele entrou aos 38′ do segundo tempo e foi expulso direto apenas quatro minutos depois. Foi em tesoura para cima de Carrillo, da equipe jaconera.

O jogador assumiu a responsabilidade, admitindo o erro no jogo em São Januário. Souza não ia a campo desde o empate em 2 a 2 com o Criciúma, ou seja: há nove partidas.

