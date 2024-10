São Paulo tenta melhorar desempenho como visitante para voltar à Libertadores

O São Paulo voltou a se complicar como visitante no Campeonato Brasileiro e tropeçou diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. Sem força, os comandados do técnico Luís Zubeldía tiveram uma péssima atuação e deixaram pontos importantes pelo caminho na luta por uma vaga na próxima Libertadores.

No entanto, dos nove jogos que restam, o Tricolor paulista fará cinco longe de seus domínios, algo que liga o alerta nesta reta final de competição. Afinal, no momento, o time soma apenas 15 pontos, fora de casa, com quatro vitórias, três empates e sete derrotas (35% de aproveitamento).

Com 47 pontos, a equipe ocupa a quinta posição, quatro atrás do Flamengo, o atual quarto colocado. Mais do que isso, o São Paulo começa a ver no retrovisor Inter (46) e Bahia (45), que segue na cola para também buscar a vaga.