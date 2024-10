Roberto Assaf: Com Filipe Luís, o astral do Flamengo é outro

O Flamengo voltou a fazer uma boa partida, venceu o Bahia por 2 a 0. Mas a exemplo da anterior, e até de outras, neste ano, deixou de aproveitar o espaço que teve para manobrar e as chances que produziu. Assim, levou a indefinição até o encerramento. Tem de se levar em conta também a péssima atuação do Bahia, criticado por sua torcida por pelo menos 70 minutos. Com a derrota do São Paulo, 2 a 0 para o Cuiabá, o clube da Gávea mantém a possibilidade de conquistar vaga na Libertadores via Brasileiro.

Flamengo se impõe

Houve equilíbrio nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo. Aos poucos, no entanto, o Bahia foi cedendo à pressão contínua do Flamengo. Passou a ser dominado, permitindo que o visitante criasse oportunidades. Até abrir o placar aos 35 minutos, aproveitando rebote de Marcos Felipe, após finalização de Bruno Henrique.

O time da casa teve uma única chance, com Thaciano, que cabeceou sozinho para fora, na pequena área, quando ainda conseguia resistir. E o Flamengo, como faz habitualmente, costurou excessivamente, caso contrário poderia ter até decidido a partida antes do intervalo. Curiosamente, o Bahia não fez substituições para a segunda fase. Dessa forma, sugeria que Rogério Ceni havia apostado na mudança de postura de seus comandados, que assistiram passivamente, em várias ocasiões, ao toque de bola do adversário.