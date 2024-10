Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues parabeniza conquista da Seleção no Futsal

Brasil vence a Copa do Mundo pela sexta vez, derrotando a Argentina na final, por 2 a 1; mandatário fala sobre investimento no esporte

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, parabenizou a Seleção Brasileira de futsal, hexacampeã do mundo, em conquista no Uzbequistão, neste domingo (6). Presente na na tribuna na Humo Arena, em Tashkent, ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, o mandatário participou também da cerimônia de premiação da delegação brasileira.

O time comandado por Marquinhos Xavier venceu a Argentina por 2 a 1 e se sagrou campeão de maneira invicta, aliás. Dessa forma, Ednaldo congratulou jogadores e comissão.

“Parabéns a todos os atletas e integrantes da comissão técnica pela histórica conquista da Copa do Mundo. Foi uma noite mágica aqui no Uzbequistão. Todos gravaram neste domingo os seus nomes na história da modalidade. Os atletas mostraram muita garra e habilidade neste Mundial e merecem todas as homenagens”, afirmou o presidente da CBF.